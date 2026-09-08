Nitro-Chem chce rozpocząć pracę nad nowatorskim materiałem wybuchowym

2026-09-08, 21:00 DW

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. podpisały strategiczną umowę o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Metali Nieżelaznych/ Fot. Nadesłane

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. podpisały strategiczną umowę o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Metali Nieżelaznych.

Dzięki kooperacji mają być możliwe prace nad nowatorskim, kruszącym materiałem wybuchowym TBX-V, służącym do burzenia m.in. umocnień i obiektów fortyfikacyjnych. Chodzi o stworzenie technologii z myślą o wykorzystaniu jej do głowic bojowych rakiet M21.



- Naszym wspólnym celem jest opracowanie, produkcja, charakteryzacja oraz wdrażanie innowacyjnych proszków aluminium i jego stopów, które znajdą bezpośrednie zastosowanie

w nowoczesnych kompozycjach obronnych. Co kluczowe z punktu widzenia niezależności strategicznej i bezpieczeństwa dostaw, do wytworzenia tego zaawansowanego wyrobu zostaną wykorzystane nasze własne, polskie surowce. Połączenie unikalnego doświadczenia produkcyjnego Nitro-Chemu z potężnym zapleczem naukowym Instytutu pozwoli na sprawną komercjalizację wyników badań i wdrożenie rozwiązań, które wprowadzą nową jakość na współczesnym polu walki - mówi prezes zarządu Nitro-Chemu Karol Przybyszewski.