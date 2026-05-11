Nitro-Chem będzie produkował pociski Hydra 70. „To bardzo ważna umowa”
Bydgoskie Zakłady Chemiczne Nitro-Chem podpiszą jutro umowę z amerykańsko-kanadyjską firmą dotyczącą transferu technologii produkcji rakiet.
Ma to otworzyć drogę do produkcji nad Brdą uzbrojenia dla polskiego wojska i państw sojuszniczych.
- Będziemy podpisywać umowę o współpracy z General Dynamics-OTS w obszarze produkcji pocisków niekierowanych Hydra 70 pod wyposażenie śmigłowców Apache dla polskiego wojska. To bardzo ważna umowa, okazja do dywersyfikacji działań Nitro-Chemu w obszarze produktów, jakie posiadamy - mówi wiceprezes bydgoskiej spółki Karol Przybyszewski.
Nitro-Chem produkuje materiały wybuchowe, środki strzałowe oraz nawozy i folie.
Umowa między bydgoską firmą a General Dynamics-OTS oraz Paramount Enterprises zostanie podpisana jutro w siedzibie Polskiej grupy Zbrojeniowej w Warszawie.
- Kilka dni temu ze stanowiska prezesa Nitro-Chemu zrezygnował Arkadiusz Miszuk.
- Jak podano na stronie zakładów, „decyzja ta jest związana z dalszym rozwojem kompetencji zawodowych w ramach Grupy Kapitałowej PGZ”.
- Rada nadzorcza spółki ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa.