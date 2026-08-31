NITRO-CHEM S.A. zacieśnia współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej. Będą wspólne szkolenia

NITRO-CHEM S.A. zacieśnia współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej/fot. nadesłane

NITRO-CHEM podpisał porozumienie z Dowódcami 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” oraz 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka. Chodzi o sprawną i skuteczną współpracę żołnierzy i pracowników pod kątem wszelkiego rodzaju kryzysów.

W planach są cykliczne szkolenia m.in. z zakresu patrolowania, obserwacji i monitorowania terenu w rejonach położonych wokół Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM

S.A. Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zyskają unikalną znajomość topografii terenu znajdującego się w ich rejonie odpowiedzialności, co w przypadku realnego kryzysu pozwoli na skrócenie czasu reakcji do niezbędnego minimum.



– Porozumienie to strategiczny krok w kierunku budowania pełnej

odporności naszego zakładu na zwiększające się zagrożenia hybrydowe ze strony

nieprzyjaznych podmiotów – przekazał prezes Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. Karol Przybyszewski.



– Współpraca pozwala nam połączyć potencjał przemysłowy z profesjonalizmem żołnierzy 8. i 12. Brygady Obrony Terytorialnej, co buduje odporność spółki na aktualne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa. Ponadto przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa regionu

oraz stabilność dostaw o kluczowym znaczeniu nie tylko dla obronności kraju, ale również państw sojuszniczych w ramach NATO – dodaje prezes.