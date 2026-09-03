2026-09-03, 13:51 Marcin Glapiak/BN

Grób wojownika sprzed dwóch tysięcy lat odkryto pod Gniewkowem/fot. Pixabay/ilustracyjna

Archeolodzy z Fundacji Centrum Badań Epoki Żelaza w Wierzbiczanach pod Gniewkowem odnaleźli grób wojownika, pochodzący prawdopodobnie z drugiego lub początku pierwszego wieku przed naszą erą.

- Mężczyzna był nakryty tarczą, po której zachowało się żelazne umbo, czyli osłona dłoni. W wyposażeniu znalazło się też kilka naczyń glinianych - tłumaczy archeolog Marcin Rudnicki.



Na miejscu odkryto również pochówek kobiecy pełen wyjątkowych artefaktów. - Wyposażony był dosyć bogato w trzy fibule brązowe, czyli ozdobne zapinki do szat. Jedna z nich przepiękna, wykonana z mosiądzu inkrustowanego srebrem i czerwoną emalią, a oprócz tego kolie z paciorków, w tym bursztynowych, szklanych - dodaje Marcin Rudnicki.



Pochówek kobiety związany jest z tzw. kulturą przeworską. To kolejne odkrycia pod Gniewkowem. Prace w Wierzbiczanach prowadzone są od 2017 roku.