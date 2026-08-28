Makabryczne odkrycie w Inowrocławiu. W krzakach na os. Rąbin natrafiono na ciało mężczyzny

2026-08-28, 12:01  Marcin Glapiak/KB
W Inowrocławiu znaleziono zwłoki mężczyzny. Trwa policyjne i prokuratorskie dochodzenie

W Inowrocławiu znaleziono zwłoki mężczyzny. Trwa policyjne i prokuratorskie dochodzenie

Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio PiK, zwłoki są w znacznym stopniu rozkładu. Sprawą zajmuje się już policja.

- Potwierdzam, że 25 sierpnia w godzinach popołudniowych zostaliśmy powiadomieni o znalezieniu osoby, która nie daje oznak życia - mówi Michał Parzyszek z Komendy Powiatowej w Inowrocławiu.

- Lekarz, który przybył na miejsce potwierdził zgon mężczyzny. Na miejscu czynności wykonywali policjanci pod nadzorem prokuratora. Dokładniejsze okoliczności zgonu pozwoli ustalić sekcja zwłok zmarłego i prowadzone postępowanie.

  • Do sprawy wrócimy także w Wiadomościach o 13.00.

Mówi Michał Parzyszek z Komendy Powiatowej w Inowrocławiu

Inowrocław

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