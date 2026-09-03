NASZ NEWS: Mogiłę dzieci oraz pochówek matki z dzieckiem sprzed setek lat znaleziono w Świeciu

2026-09-03, 11:42 Marcin Doliński/BN

Mogiłę dzieci oraz pochówek matki z dzieckiem sprzed setek lat znaleziono przy Starej Farze w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Przy Starej Farze w Świeciu odkryto dużą mogiłę małych dzieci oraz jedno miejsce pochówku matki z dzieckiem na ręku sprzed kilkuset lat - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Odkrycia dokonano podczas prac archeologicznych i remontowych.

Za tabernakulum Starej Fary znaleziono kilkadziesiąt grobów dziecięcych płodów. - W średniowieczu często wybierano miejsce blisko tabernakulum, żeby te dzieci, które jeszcze nie były ochrzczone, były jak najbliżej Pana Boga - tłumaczy proboszcz Marcin Wawrzynkowski. Odkryto także kilkanaście srebrnych wianków, z którmi wówczas chowano dzieci.



Odkrycie było możliwe, ponieważ w kościele rozpoczęły się prace mające uratować ten czternastowieczny zabytek przez zniszczeniem. - W tym roku rozpoczęliśmy już dwie wielkie inwestycje - po pierwsze oczyszczanie murów świątyni, czyszczenie cegieł i odprowadzenie wód deszczowych od kościoła, który cierpi z powodu wielkiej wilgoci - mówi proboszcz Starej Fary w rozmowie z Polskim Radiem PiK.