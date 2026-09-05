Duszone są śliwki, pieczone są śliwki... Tysiące ludzi zjeżdżają do Strzelec Dolnych [zdjęcia, wideo]

2026-09-05, 17:40 Damian Klich/DW

W sobotę (5 września) Święto Śliwki potrwa do godziny 19, a w niedzielę (6 września) od 10. do 19./Fot. Damian Klich

Powidła znają wszyscy, ale ze strzeleckich śliwek gospodynie robią o wiele więcej smakołyków.

W sobotę (5 września) Święto Śliwki potrwa do godziny 19, a w niedzielę (6 września) od 10. do 19.



- Staramy się, aby było jak najbardziej różnorodnie - mówi Anna Iwanowska, producentka powideł ze Strzelec Dolnych, główny organizator Święta Śliwek. - Są producenci powideł, przetworów leśnych, kwiatów, różności! - dodaje.



W sumie jest ok. 300 wystawców i rękodzielników.



- Przyjechaliśmy specjalnie z Gdańska na Święto Śliwki. Byliśmy tu dwa lata temu. Gdy posmakowaliśmy powideł, stwierdziliśmy, że koniecznie musimy wrócić! - opowiada jedna z odwiedzających.



Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.











