25 orlików zostanie zmodernizowanych w Kujawsko-Pomorskiem

2026-08-26, 10:57 Damian Klich / TB

Minister Jakub Rutnicki podczas konferencji w Bydgoszczy. /Fot. Damian Klich

10,5 miliona złotych na ten cel przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Umowy wręczył minister Jakub Rutnicki na orliku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy.

- Każdy orlik w Polce, który potrzebuje wsparcia, otrzyma takie wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki - mówi Jakub Rutnicki. - Przed nami 25 nowych remontów w Kujawsko-Pomorskiem.



Z dofinansowania cieszył się między innymi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.



- Byłem wojewodą, gdy wybudowano pierwsze orliki - wspominał. - Cieszę się, że program ministerstwa pozwala wesprzeć nas, samorządowców. To realna potrzeba.