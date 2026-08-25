Bronisław Baranowski nie żyje. Ratusz żegna dawnego wiceprezydenta Bydgoszczy [ARCHIWUM]

2026-08-25, 18:49  Redakcja/KB
W wieku 88 lat zmarł Bronisław Baranowski. Przez wiele lat związany był z bydgoskim samorządem/fot. Wikipedia

W wieku 88 lat zmarł Bronisław Baranowski. Przez wiele lat związany był z bydgoskim samorządem/fot. Wikipedia

W wieku 88 lat zmarł Bronisław Baranowski. Przez wiele lat związany był z bydgoskim samorządem. W latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Bydgoszczy.

Jak podaje bydgoski ratusz, w latach 1994-1998 oraz 1998-2002 Bronisław Baranowski był radnym Rady Miasta Bydgoszczy, a w latach 1998-2002 pełnił również funkcję wiceprezydenta miasta. Odpowiedzialny był m.in. za infrastrukturę drogową i gospodarkę komunalną.

„W pamięci wielu Bydgoszczan zapisał się jako pomysłodawca tymczasowego obejścia spornej działki przy ul. Kamiennej. Pozwoliło to uruchomić ważną trasę, kiedy nie funkcjonowała jeszcze specustawa drogowa." - czytamy w komunikacie miasta.

  • Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 września o godzinie 11:00 na cmentarzu przy ulicy Chojnickiej w Bydgoszczy.
  • Bronisław Baranowski był na przestrzeni minionych lat gościem wielu audycji w Polskim Radiu PiK. Link do nagrań z jego udziałem w Archiwum Polskiego Radia PiK jest TUTAJ

Bydgoszcz

Region

Utrudnienia na trasie Osowa Góra-Osówiec po kraksie czterech aut. Wśród pasażerów dzieci [zdjęcia]

Utrudnienia na trasie Osowa Góra-Osówiec po kraksie czterech aut. Wśród pasażerów dzieci [zdjęcia]

2026-08-25, 20:57
Z doradczynią, kawą i ciastem. Toruński marsz będzie chwilą wytchnienia dla mam [ZAPISY]

Z doradczynią, kawą i ciastem. Toruński marsz będzie chwilą wytchnienia dla mam [ZAPISY]

2026-08-25, 20:39
Do podziału jest ponad 6 mln zł. Włocławek czeka na pomysły do budżetu obywatelskiego

Do podziału jest ponad 6 mln zł. Włocławek czeka na pomysły do budżetu obywatelskiego

2026-08-25, 19:45
W szkołach regionu trwają letnie zajęcia wyrównawcze: kucie, tynkowanie i malowanie [zdjęcia]

W szkołach regionu trwają letnie zajęcia „wyrównawcze": kucie, tynkowanie i malowanie [zdjęcia]

2026-08-25, 18:30
Pieszy wpadł pod autobus przy ul. Śniadeckich w Bydgoszczy. Były utrudnienia w ruchu [AKTUALIZACJAzdjęcia]

Pieszy wpadł pod autobus przy ul. Śniadeckich w Bydgoszczy. Były utrudnienia w ruchu [AKTUALIZACJA/zdjęcia]

2026-08-25, 18:17
Zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu

Zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu

2026-08-25, 17:41
Groził przechodniom atrapą broni, zniszczył samochód. 30-latka czeka surowy wyrok

Groził przechodniom atrapą broni, zniszczył samochód. 30-latka czeka surowy wyrok

2026-08-25, 17:01
Jedno z najbardziej nowoczesnych miejsc opieki i rozwoju najmłodszych dzieci otwiera bydgoskie UKW [zdjęcia]

Jedno z najbardziej nowoczesnych miejsc opieki i rozwoju najmłodszych dzieci otwiera bydgoskie UKW [zdjęcia]

2026-08-25, 16:21
Początek nowego roku szkolnego tuż-tuż, a dyrektorzy szkół mówią o chaosie

Początek nowego roku szkolnego tuż-tuż, a dyrektorzy szkół mówią o chaosie

2026-08-25, 15:26

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę