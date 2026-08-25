Bronisław Baranowski nie żyje. Ratusz żegna dawnego wiceprezydenta Bydgoszczy [ARCHIWUM]

W wieku 88 lat zmarł Bronisław Baranowski. Przez wiele lat związany był z bydgoskim samorządem/fot. Wikipedia

W wieku 88 lat zmarł Bronisław Baranowski. Przez wiele lat związany był z bydgoskim samorządem. W latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Bydgoszczy.

Jak podaje bydgoski ratusz, w latach 1994-1998 oraz 1998-2002 Bronisław Baranowski był radnym Rady Miasta Bydgoszczy, a w latach 1998-2002 pełnił również funkcję wiceprezydenta miasta. Odpowiedzialny był m.in. za infrastrukturę drogową i gospodarkę komunalną.



„W pamięci wielu Bydgoszczan zapisał się jako pomysłodawca tymczasowego obejścia spornej działki przy ul. Kamiennej. Pozwoliło to uruchomić ważną trasę, kiedy nie funkcjonowała jeszcze specustawa drogowa." - czytamy w komunikacie miasta.



