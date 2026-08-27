Apel 11-latka z Bydgoszczy wzruszył mieszkańców. Na Szwederowie drzewa z kartkami „Nie wycinaj mnie"

Region
Bursa w Inowrocławiu z nowym kierownictwem. Wcześniej działalność placówki była pod znakiem zapytaniaMarcin Glapiak/JW 2026-08-27, 18:40
Inowrocławska bursa będzie działać dalej, ale pod innym kierownictwem. W jej siedzibie odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i nową dyrekcją. Czytaj dalej »
Bydgoscy uczniowie gotowi do szkoły. W ramach akcji PCK, dzieci otrzymały wyprawkiTatiana Adonis/JW 2026-08-27, 17:40
Plecaki z kompletem przyborów szkolnych trafiły do uczniów - pierwsze wyprawki w ramach akcji PCK trafiły do rąk uczniów z Bydgoszczy. Czytaj dalej »
Budowa 107 mieszkań rusza w Inowrocławiu. Wzniesiony zostanie ośmiopiętrowy blokMarcin Glapiak/BN 2026-08-27, 16:19
Inowrocławski ratusz podpisał umowę ze spółką SIM KZN-Bydgoski na wzniesienie ośmiopiętrowego bloku, w którym powstanie 107 mieszkań wykończonych „pod… Czytaj dalej »
Nowe informacje w sprawie remontu mostu we Włocławku. Na remont trzeba będzie wydać więcej pieniędzyRadosław Jagieła/BN 2026-08-27, 15:23
9 milionów złotych więcej niż pierwotnie zakładano - tyle ma kosztować trwający remont mostu we Włocławku. Jak wykazały wcześniejsze badania, konieczna… Czytaj dalej »
Nie udało się wydobyć ponad dwustukilogramowej kotwicy z Brdy. Będą kolejne próbyIzabela Langner/BN 2026-08-27, 14:35
Czwartkowa próba wyłowienia kotwicy z Brdy nie powiodła się. Znajduje się ona na dnie Brdy, w pobliżu barki „Wenecja”, w okolicach Rybiego Rynku w Bydgoszczy… Czytaj dalej »
Szpital w Aleksandrowie Kujawskim całkowicie ureguluje karę nałożoną przez NFZ - dowiedziało się Polskie Radio PiKRadosław Jagieła/BN 2026-08-27, 13:39
Najpóźniej w piątek lub w poniedziałek szpital w Aleksandrowie Kujawskim całkowicie ureguluje karę nałożoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia - dowiedział… Czytaj dalej »
Strażacy z OSP Jeżewo zbierają butelki kaucyjne. Cel: Nowy samochód operacyjno-terenowyMarcin Doliński/BN 2026-08-27, 12:47
Nietypowa zbiórka strażaków z OSP Jeżewo w powiecie świeckim. Rozpoczęli zbiórkę butelek kaucyjnych, by kupić nowy samochód operacyjno-terenowy typu… Czytaj dalej »
Ciężarówka ze złomem przewróciła się na rondzie na DK 25 w Sławsku DolnymBN 2026-08-27, 12:34
Ciężarówka przewożąca złom przewróciła się na rondzie, na drodze krajowej nr 25 w Sławsku Dolnym (pow. mogileński). Policja wprowadziła ruch wahad… Czytaj dalej »
Wysoki mandat dla właściciela hulajnogi po potrąceniu dziewczynki w Toruniu - ustaliło Polskie Radio PiK. Głos zabrał ojciec dzieckaMichał Zaręba/BN 2026-08-27, 11:58
Toruńska policja ukarała mandatem właściciela hulajnogi elektrycznej, który udostępnił ją nastolatkowi. 14-latek (wcześniej policja podawała 16-latek)… Czytaj dalej »
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