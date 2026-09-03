Umowy podpisane, pieniądze rozdane. Te inwestycje z regionu zyskały unijne wsparcie [lista]

2026-09-03, 19:53  Monika Kaczyńska/KB
Podpisanie umów FEdKP/ fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Podpisanie umów FEdKP/ fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Budowa ścieżek rowerowych, zwiększenie dostępności szkół, inwestycje w służbę zdrowia. To przykłady projektów, które dostaną unijne wsparcie. Umowy o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza wręczono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Jedno z najdroższych przedsięwzięć zrealizuje gmina miejska Aleksandrów Kujawski. Blisko 4 mln złotych trafi na poprawę dostępności szkół dla uczniów ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3. Inwestycja obejmuje też budowę pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej.

Podobny projekt polegający na dostosowaniu placówek szkolnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zrealizuje także samorząd miejski Inowrocławia. Dofinansowanie na prace remontowo-dostosowawcze i zakup wyposażenia w dwunastu szkołach wyniosło ponad 2 mln złotych.

Szeroko zakrojone prace w zakresie szkolnictwa zawodowego przeprowadzi powiat mogileński. Projekt o wartości 3 mln złotych obejmuje modernizację warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Strzelnie i Zespole Szkół w Mogilnie.

Wśród podpisanych umów jest modernizacja Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek w Chełmnie, która poza pracami remontowymi obejmuje także zakup nowoczesnego wyposażenia.

Środki unijne trafią także na inwestycje w ochronie zdrowia. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. modernizacja poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Mogilnie, remont i doposażenie pracowni rehabilitacji leczniczej w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie oraz modernizacja i zakup wyposażenia Zakładu Rehabilitacji Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie.

W gminie Golub-Dobrzyń przebudowana zostanie świetlica wiejska na potrzeby klubu seniora.

  • Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej poniżej. Łączna wartość dofinansowania 19 projektów to blisko 20 mln zł. Ich lista jest niżej:

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Lista umów w Kujawsko-Pomorskiem
Toruń

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