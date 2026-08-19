Brodnica pamięta o bohaterach z 1920 roku. Mieszkańcy oddali hołd obrońcom miasta

2026-08-19, 15:20 Mariusz Luda/JW

Mieszkańcy Brodnicy upamiętnili bohaterów bitwy polsko-bolszewickej. /fot. Mariusz Luda

W Brodnicy uczcili wyzwolenie i pamięć bohaterów. W bitwie polsko-bolszewickiej z 18 sierpnia 1920 roku zginęło 35 polskich żołnierzy.

Uroczystości odbyły się na Cmentarzu Wojskowym w Lasku Miejskim, gdzie przed laty w dowód wdzięczności odsłonięto kaplicę-pomnik.



- Mieszkańcy tego regionu czuli się Polakami i zawsze nimi byli. Dzisiaj ich potomkowie mają obowiązek, ale i zaszczyt reprezentować swoich pradziadów właśnie tutaj na tej ziemi brodnickiej, która dwa lata później odzyskała niepodległość. To trzeba podkreślać, bo Ziemia Brodnicka musiała czekać jeszcze dwa lata. To ważne dla Brodnicy, bo to właśnie dzięki temu i poświęceniu tym żołnierzom dzisiaj jesteśmy wolną Polską - mówi Władysław Sadowski, starosta brodnicki.



- Pamiętam, jak mój tata przychodził tutaj ze mną, z moimi synami. Dziś syn stoi w poczcie sztandarowym, a przyszłam pokazać to wszystko wnukowi, żeby widział, pamiętał i kiedyś też tutaj przychodził - wspomina mieszkanka Brodnicy.



18 sierpnia 1920 roku regularne oddziały Wojska Polskiego, wspierane przez zdeterminowanych mieszkańców i potężny pociąg pancerny „Wilk” stoczyły krwawy, ale zwycięski bój o Brodnicę. Wyparły one znacznie liczniejsze siły wroga i na stałe zapisały się na kartach historii wojny polsko-bolszewickiej.