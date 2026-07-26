Brodnica świętuje. Takie atrakcje przygotowano na przedzamczu [zdjęcia]

2026-07-26, 16:57  Mariusz Luda / TB
XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy. / Fot. Mariusz Luda

XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy. / Fot. Mariusz Luda

Regionalne smaki, ekologiczne produkty, koncerty gwiazd oraz moc atrakcji dla całych rodzin – na brodnickim przedzamczu odbywa się XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną.

Popołudnie upływa pod znakiem tańca i muzyki. O godz. o 17.30 koncert Formacji Nieżywych Schabuff. Poza sceną jarmark produktów ekologicznych i rękodzieła, miasteczko zdrowia, strefa zabaw dla dzieci i prezentacje parków krajobrazowych.

- To wielkie święto ekologii. Patronką jarmarku jest Anna Wazówna, starościna brodnicka, która hodowała tutaj zioła, a potem nimi leczyła - opowiada Adam Kalisz z Urzędu Miasta Brodnicy.

Wśród potraw, które można degustować jest jesiotr i słynna brodnicka zupa klopsowa. Jak ją przygotować?

- Warzywa zetrzeć i ugotować. Doprawić zielem angielskim i liściem laurowym. Porobić małe klopsy, ugotować i zaciągnąć śmietanką - tłumaczy Hanna Rogożyńska z Koła Gospodyń Stare Świerczyny. - Wszystko można przygotować w ciągu godziny.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Brodnicy, a współorganizatorem Muzeum w Brodnicy. Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Relacja Mariusza Ludy cz. 1

Relacja Mariusza Ludy cz. 2

Brodnica
XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy. / Fot. Mariusz Luda XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy. / Fot. Mariusz Luda XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy. / Fot. Mariusz Luda XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy. / Fot. Mariusz Luda XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy. / Fot. Mariusz Luda XIX Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy. / Fot. Mariusz Luda

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