Lekarz z Brodnicy z zakazem wykonywania zawodu. Jest prawomocny wyrok Sądu Okręgowego
Lekarz z Brodnicy przez dwa lata nie będzie mógł wykonywać zawodu - tak orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu. Uwzględnił tym samym apelację prokuratury, która domagała się zastosowania wobec Andrzeja B. takiego środka karnego.
Sprawa dotyczy błędu w sztuce medycznej. Według ustaleń śledztwa lekarz zbyt późno podjął decyzję o przekazaniu ciężarnej pacjentki do szpitala o wyższym stopniu referencyjności.
W ocenie sądu naraził kobietę i jej nienarodzone dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziecko zmarło.
W grudniu 2024 roku Sąd Rejonowy w Brodnicy uznał lekarza za winnego i wymierzył mu karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata oraz przyznał pokrzywdzonym 50 i 40 tys zł. nawiązki.
Toruński Sąd dodatkowo wymierzył zakaz wykonywania zawodu na okres 2 lat. Wyrok jest prawomocny.