Lekarz z Brodnicy z zakazem wykonywania zawodu. Jest prawomocny wyrok Sądu Okręgowego

2026-07-07, 13:25 Michał Zaręba/JW

Lekarz otrzymał dwuletni zakaz wykonywania zawodu /fot. Pixabay

Lekarz z Brodnicy przez dwa lata nie będzie mógł wykonywać zawodu - tak orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu. Uwzględnił tym samym apelację prokuratury, która domagała się zastosowania wobec Andrzeja B. takiego środka karnego.

Sprawa dotyczy błędu w sztuce medycznej. Według ustaleń śledztwa lekarz zbyt późno podjął decyzję o przekazaniu ciężarnej pacjentki do szpitala o wyższym stopniu referencyjności.



W ocenie sądu naraził kobietę i jej nienarodzone dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziecko zmarło.



W grudniu 2024 roku Sąd Rejonowy w Brodnicy uznał lekarza za winnego i wymierzył mu karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata oraz przyznał pokrzywdzonym 50 i 40 tys zł. nawiązki.



Toruński Sąd dodatkowo wymierzył zakaz wykonywania zawodu na okres 2 lat. Wyrok jest prawomocny.