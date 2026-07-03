Jadąc pod prąd staranował pięć osób w Chełmnie. Sprawa może zostać umorzona

2026-07-03, 20:31  JW/KB
Po dramatycznej eskapadzie auto wjechało na schody i dachowało/fot. Policja/archiwum

Po dramatycznej eskapadzie auto wjechało na schody i dachowało/fot. Policja/archiwum

Prokuratura w Chełmnie zmienia stanowisko w sprawie zeszłorocznego wypadku w centrum miasta, gdy kierowca jadąc pod prąd chodnikiem potrącił pięć osób, w tym troje dzieci. Śledczy złożyli wniosek o umorzenie postępowania ws. Zbigniewa W.

Jak podali dziennikarze TVP Bydgoszcz, biegli ocenili, że w chwili wypadku podejrzany był całkowicie niepoczytalny.

Przypomnijmy: w lipcu ubiegłego roku mężczyzna, poruszając się pod prąd, wjechał na chodnik i potrącił „w dwóch turach” na dwóch różnych ulicach pięć osób, w tym troje dzieci. Cztery osoby trafiły do szpitala.
Sprawcy początkowo postawiono zarzut usiłowania zabójstwa.

O tym zdarzeniu pisaliśmy: TUTAJ

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