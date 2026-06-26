Były szef Orlenu Daniel Obajtek chce dołączyć do protestu głodowego w IKS Solino

2026-06-26, 17:57 Marcin Glapiak/Redakcja

Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek spotkali się w piątek pod siedzibą Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO/fot. Marcin Glapiak

Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek spotkali się w piątek pod siedzibą Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO. Sprzeciwiają się sprzedaży biznesu solnego Qemetiki niemieckiej firmie K+S. Ich zdaniem rząd powinien zobligować władze Orlenu do przejęcia Qemetiki, co pozwoli uchronić Solino przed likwidacją.

- Ten zakład powinien być kupiony przez firmę Orlen - uważa Mateusz Morawiecki. - Orlen ma interesy bezpośrednio powiązane z całym ciągiem produkcyjnym związanym z tą firmą. To, co się teraz dzieje z zakładem, grozi nie tylko utratą miejsc pracy, ale także utratą wielu strategicznych możliwości działania.



- W momencie, kiedy Qemetica zostanie sprzedana firmie niemieckiej, nasze zakłady przestaną istnieć - ocenia Daniel Obajtek. - 90 procent solanki nie będzie odbierane, a co za tym idzie, to jest pełne bankructwo tych zakładów. Stąd apel do pana premiera Donalda Tuska: w każdej chwili możecie pomóc i zobligować również zarząd do rozmów w zakresie przejęcia firmy Ciechu - Qemetiki.



Jednocześnie Daniel Obajtek zapowiedział, że dołączy do protestu głodowego w Solino.



Przypomnijmy: protest w inowrocławskiej spółce trwa już 103 dni. Protestujący domagają się interwencji państwa w celu ochrony krajowego kompleksu sodowo-solnego.