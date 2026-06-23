Wypadek z udziałem niemowlęcia w Bydgoszczy oraz potrącenie pieszego w Prądocinie. Mężczyzna nie żyje [AKTUALIZACJA]

2026-06-23, 11:41 Bartosz Nawrocki

Fot. ilustracyjna

Nie żyje 72-letni mężczyzna, który został potrącony na DK25 w podbydgoskim Prądocinie. Natomiast w Bydgoszczy dwie osobówki zderzyły się na jednym z Wiaduktów Warszawskich. W zdarzeniu brało udział m.in. niemowlę, które zostało przewiezione do szpitala na obserwację.

Poza niemowlęciem w obu samochodach były w sumie jeszcze dwie kobiety. Sprawczynią wypadku jest 48-letnia kierująca osobową skodą. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskiej policji, kobieta najechała na tył auta, w którym jechało niemowlę z matką.



Przez pewien czas droga była nieprzejezdna, jednak utrudnienia już się zakończyły.



Do tragedii doszło na DK 25 w Prądocinie. Z informacji przekazanych Polskiemu Radiu PiK przez dyżurnego Stanowiska Kierowania PSP w Toruniu wynika, że mężczyzna został znaleziony w rowie. W stanie ciężkim trafił do szpitala.



Kolejne informacje otrzymaliśmy od mł. asp. Jakuba Skrzypka, rzecznika bydgoskiej policji. Niestety, 72-latek, który został potrącony, nie żyje. Wstępnie jako sprawca wypadku wskazany został 42-letni kierujący hyundaiem. - Nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i przejeżdżając na czerwonym świetle potrącił prawidłowo przechodzącego przez przejście pieszego - przekazał Polskiemu Radiu PiK policjant.



Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy - nie budził zastrzeżeń funkcjonariuszy. Będzie miał również pobraną krew do badań pod kątem obecności narkotyków. W tej sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo.