Poszukiwany listem gończym zatrzymany w Bydgoszczy. W mieszkaniu znaleziono narkotyki, mężczyzna w areszcie

2026-06-23, 09:55 BN

Sebastian J. był poszukiwany do odbycia kary więzienia. W jego mieszkaniu znaleziono narkotyki/fot. KMP w Bydgoszczy

Bydgoscy policjanci zatrzymali Sebastiana J., który był poszukiwany do odbycia kary ośmiu miesięcy więzienia. Podczas przeszukania mieszkania na Kapuściskach funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości substancji psychoaktywnych i marihuany. Mężczyzna trafił do aresztu na dwa miesiące.

Policjanci zajęli w sumie około 100 gramów substancji psychoaktywnej 3-CMC oraz 10 gramów marihuany. W mieszkaniu przy ul. Kapuściska przebywała również inna osoba, która przyznała, że kupowała substancje psychoaktywne od Sebastiana J.



Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, mężczyzna usłyszał zarzuty wielokrotnego udzielania substancji psychoaktywnych oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Za te przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.



Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przychylił się do tego wniosku i 12 czerwca 2026 roku zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na okres dwóch miesięcy.