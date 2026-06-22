Wielowieś (gm. Pakość): Czołowe zderzenie dwóch aut. Wśród poszkodowanych 7-latek [aktualizacja]
Sześć osób łącznie podróżowało dwoma samochodami, które czołowo zderzyły się na DW 251 w Wielowsi (pow. inowrocławski, gm. Pakość). Są wstępne ustalenia policji.
- Kierująca autem marki Opel Corsa 36-letnia kobieta w trakcie manewru wymijania zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z samochodem Toyota Yaris, którym kierowała 18-letnia kobieta - mówi asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, rzeczniczka inowrocławskich policjantów. - W wyniku zderzenia śmigłowcem LPR do szpitala przetransportowany został 7-letni pasażer Opla. Ponadto do szpitala trafiła z obrażeniami kierująca Toyotą oraz trójka pasażerów w wieku 16, 17 i 18 lat. Kierujące były trzeźwe.
Do zdarzenia doszło o godz. 18:50 w niedzielę. Działania prowadziło w pewnym momencie pięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jak podaje portal Ino.online, wszyscy są ranni, a wśród nich 7-letnie dziecko. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.