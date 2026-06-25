Szpital wojskowy czasowo zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w klinice ginekologicznej

2026-06-25, 16:05 JW

Szpital wojskowy w Bydgoszczy czasowo zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w klinice ginekologicznej/fot. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Facebook

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy czasowo zawiesi świadczenia w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej. Powodem nieprzystąpienie lekarzy do postępowania konkursowego. „Szpital podejmuje wszelkie działania, aby jak najszybciej przywrócić działalność kliniki".

Jak informuje bydgoski szpital wojskowy, 1 lipca nastąpi czasowe zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej.



- Powodem zaistniałej sytuacji jest wygaśnięcie kontraktów z pracującymi w tych klinikach lekarzami. Ponadto w rozpisanym konkursie szpital nie otrzymał żadnych ofert. Jednocześnie informujemy, że podejmujemy wszelkie działania organizacyjne mające na celu jak najszybsze przywrócenie działalności kliniki - informuje płk Marzena Wyszkowska, nieetatowy rzecznik prasowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.



Jak przekazuje, dla lekarzy-kandydatów został rozpisany ponowny konkurs. Termin zgłoszeń trwa do 6 lipca.



Szpital apeluje, by w przypadku pytań lub potrzeby uzyskania informacji dotyczących organizacji opieki kontaktować się pod numerem: 885 101 671.