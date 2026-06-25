Mieszkańcy wybiorą nowego wójta gminy Lniano. Jest data przedterminowych wyborów

2026-06-25, 16:49 Marcin Doliński/MG

Mieszkańcy do urn pójdą 23 sierpnia/fot. bydgoszcz.pl

Znamy datę przedterminowych wyborów wójta gminy Lniano w powiecie świeckim. Mieszkańcy do urn pójdą 23 sierpnia.

Przypomnijmy, że na koniec maja ze stanowiska z powodów zdrowotnych zrezygnował dotychczasowy wójt gminy Lniano - Rafał Pilarski. To była jego pierwsza kadencja.



Wcześniej przez ponad 30 lat gminą Lniano rządziła Zofia Topolińska.