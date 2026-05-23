Zmiana w samorządowym fotelu. Wójt złożył rezygnację w czasie swojej pierwszej kadencji

2026-05-23, 11:00 Marcin Glapiak/DW

Przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu/Fot. bydgoszcz.pl

Będą przedterminowe wybory wójta gminy Lniano w powiecie świeckim - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK.

Ze stanowiska z powodów zdrowotnych odchodzi dotychczasowy wójt gminy Lniano - Rafał Pilarski. Szefować gminą będzie do końca maja. To była jego pierwsza kadencja. Wcześniej przez ponad 30 lat w tym samorządzie rządziła Zofia Topolińska.



