Mistrzowska wizja. Architektoniczne perełki nagrodzone w Toruniu

2026-06-19, 11:50 Mariusz Luda/JW

Perełki w konkursie „Obiekt Roku – edycja 2025” nagrodzone / fot. Mariusz Luda

Poezja zaklęta w betonie, szkle i zieleni – Toruń nagrodził architektoniczne perełki w konkursie „Obiekt Roku – edycja 2025”. O nagrody i wyróżnienia walczyły budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej oraz istniejące obiekty poddane modernizacji.

W tej edycji jury oceniało 16 architektonicznych dzieł, szukając harmonii między funkcjonalnością a czystym pięknem – powiedział PR PiK Główny Architekt Miasta Maciej Kuras. Wśród nagrodzonych – nowoczesne budynki wzniesione na osiedlu Na Skarpie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska.





Najlepsi z najlepszych





- Zawsze jest zaskoczenie, to jest wynik pracy wielu osób. Przed otwarciem biblioteki młodzi ludzie czekają na schodach, żeby wejść do Nowego Skrzydła i tam się po prostu uczyć i spędzać czas. I to jest taki najlepszy feedback do tego, co zrobiliśmy, bo ja chciałam bardzo stworzyć taką nowoczesną, otwartą przestrzeń, w której czytelnicy będą chcieli przebywać. I to się udało. Statystyki od otwarcia są naprawdę imponujące. Się przechodzi, spędza czas, wypożycza książki, uczestniczy właśnie w tych spotkaniach, w festiwalach. To jest najważniejsze, to jest nasza misja - wskazuje Danetta Ryżkowska-Mirowska, dyrektorka Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.





To ceniony architekt