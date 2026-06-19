Mistrzowska wizja. Architektoniczne perełki nagrodzone w Toruniu

Perełki w konkursie „Obiekt Roku – edycja 2025” nagrodzone / fot. Mariusz Luda
Poezja zaklęta w betonie, szkle i zieleni – Toruń nagrodził architektoniczne perełki w konkursie „Obiekt Roku – edycja 2025”. O nagrody i wyróżnienia walczyły budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej oraz istniejące obiekty poddane modernizacji.
W tej edycji jury oceniało 16 architektonicznych dzieł, szukając harmonii między funkcjonalnością a czystym pięknem – powiedział PR PiK Główny Architekt Miasta Maciej Kuras. Wśród nagrodzonych – nowoczesne budynki wzniesione na osiedlu Na Skarpie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska.
Najlepsi z najlepszych
- Ocenialiśmy jakość wykonania, sam projekt, jak się prezentuje ten budynek, jak wpisuje się w otoczenie, jakie zostały zastosowane rozwiązania proekologiczne.Tych budynków było sporo i było z czym wybierać - wyjaśnia Maciej Kuras.
- Zawsze jest zaskoczenie, to jest wynik pracy wielu osób. Przed otwarciem biblioteki młodzi ludzie czekają na schodach, żeby wejść do Nowego Skrzydła i tam się po prostu uczyć i spędzać czas. I to jest taki najlepszy feedback do tego, co zrobiliśmy, bo ja chciałam bardzo stworzyć taką nowoczesną, otwartą przestrzeń, w której czytelnicy będą chcieli przebywać. I to się udało. Statystyki od otwarcia są naprawdę imponujące. Się przechodzi, spędza czas, wypożycza książki, uczestniczy właśnie w tych spotkaniach, w festiwalach. To jest najważniejsze, to jest nasza misja - wskazuje Danetta Ryżkowska-Mirowska, dyrektorka Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
To ceniony architekt
Nagrodę Specjalną Głównego Architekta Miasta otrzymał Przemo Łukasik - jeden z najbardziej uznanych polskich architektów. Jak ocenia nagrodzone realizacje?
- Ciekawie kontrastują z tą architekturą, na której niejeden architekt kształcił swoją wiedzę, gdzie szukaliśmy odniesień do kultury polskiej, więc widać jasno, że architektura współczesna, która próbuje złapać związek z kontekstem współczesnym, równie dobrze może towarzyszyć architekturze obiektów zaszłych, historycznych, przeszłych. Tym również w tej nagrodzie mieliśmy obiekty zrehabilitowane, albo które trzeba było podać jakichś renowacji, więc widać jasno, że miasto cały czas się rozwija, nie przestaje myśleć o swoich mieszkańcach, o ich nowych potrzebach, ale jednocześnie nie zaprzestaje myśleć o swojej kulturze i przeszłości historii, bo nie ma przeszłości bez przeszłości - podkreśla.
Najważniejszym i najbardziej widocznym symbolem wygranej jest prawo do umieszczenia na budynku specjalnej tablicy informującej o zdobyciu tytułu „Obiekt Roku”.
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