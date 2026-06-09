Zabytkowy budynek Szkoły muzycznej z Kowalewa Pomorskiego nagrodzony za adaptację/fot. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim/Facebook
20 zabytków z całej Polski wyróżniono w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2026”. Do konkursu zgłoszono 49 obiektów, które zostały ocenione w 6 kategoriach. Jeden laureat z Pomorza i Kujaw.
Jury konkursu w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka (przewodnicząca), dr Aleksander Broda, dr Barbara Bielinis-Kopeć; dr Małgorzata Gwiazdowska oraz dr hab. Miron Urbaniak, wyłoniło w głosowaniu 11 nagrodzonych i 9 wyróżnionych obiektów.
W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem nagrodzono siedzibę Ministerstwa Edukacji Narodowej przy alei Jana Chrystiana Szucha 25 w Warszawie (woj. mazowieckie) oraz kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie (woj. śląskie). W kategorii utrwalenia wartości zabytkowej obiektu laureatem została siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie), a w kategorii rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu nagrody przyznano Twierdzy Srebrna Góra (woj. dolnośląskie) oraz zespołowi zamkowo-parkowemu w Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie).
W kategorii adaptacji obiektów zabytkowych laureatami zostały budynek sądu grodzkiego – siedziba Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kowalewie Pomorskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz dawny kantor fabryczny Izraela Kalmanowicza Poznańskiego w Łodzi (woj. łódzkie).
W kategorii architektury i budownictwa drewnianego nagrody przyznano kościołowi parafialnemu Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie (woj. wielkopolskie) oraz kościołowi parafialnemu Wniebowzięcia NMP w Żabiance (woj. lubelskie). W kategorii zabytków techniki nagrodzono budynek siłowni dawnej zajezdni tramwajowej na Wyspie Jaskółczej w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) oraz wiatrak koźlak w Koźminie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie).
Gala wręczenia nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Zabytek Zadbany” odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Centrum św. Jana w Gdańsku – obiekcie nagrodzonym w kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem w ubiegłorocznej edycji.
„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych, zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi standardami.
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