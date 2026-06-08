Rypin. Strażacy i policjanci uratowali życie 8-letniej dziewczynki

2026-06-08, 11:02  TB
Policjanci, którzy pomogli uratować 8-latkę. / Fot. KPP w Rypinie

Policjanci, którzy pomogli uratować 8-latkę. / Fot. KPP w Rypinie

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że dziecko zakrztusiło się i nie oddycha.

W tym czasie załoga karetki pogotowia zajmowała się innym zdarzeniem i nie mogła dojechać. Pod wskazany adres natychmiast udali się policjanci. Jednocześnie na miejsce dojechali też strażacy.

W mieszkania policjanci zastali nieprzytomną, leżącą na ziemi dziewczynkę, która była już sina oraz strażaków, którzy zaczęli udzielać jej pomocy. Po wykonanej wspólnie resustytacji, czynności życiowe dziewczynki powróciły. Natychmiast podany jej tlen. 8-latka została przewieziona na obserwację do szpitala.

Rypin
Rypin, pomoc

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