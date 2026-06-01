2026-06-01, 11:39 Marcin Doliński/BN

Trudny powrót do pracy po chorobie psychicznej. Problem dotyka tysięcy osób/fot. Magnific/ilustracyjna

Wychodzą z kryzysu zdrowia psychicznego i muszą wrócić na rynek pracy. Nie zawsze jest to łatwe, a dodatkowym obciążeniem bywa reakcja otoczenia - czasem mało empatyczna. Tak wygląda rynek pracy osób po przebyciu epizodu choroby psychicznej.

Powrót do pracy po chorobie psychicznej to często jeden z najtrudniejszych, ale i najważniejszych kroków w procesie zdrowienia. Dariusz Rutkowski, dyrektor wojewódzkiego szpitala zdrowia psychicznego w Świeciu, przyznaje, że powrót takich osób do pracy jest trudny. - Apelujemy do wszystkich pracodawców, żeby nie negowali takich osób, żeby dawali im szansę, bo to są świetni pracownicy i specjaliści - mówi.



Wspierajmy i doceniajmy, bo kryzys psychiczny może przydarzyć się każdemu z nas. - Trzeba pamiętać o tym, że nikt nie chciałby być stygmatyzowany - przyznaje Dariusz Rutkowski. - Każdy chciałby mieć tę pracę, nie być wytykany palcami. Pamiętajmy, że każdego z nas może to dotknąć, więc traktujmy wszystkich tak samo, na równi, tak, jak byśmy chcieli, żeby nas traktowano - kończy dyrektor.