Naoglądali się kryminałów, a teraz sprawdzili, ile w nich prawdy. Uczniowie przyszli do sądu [zdjęcia]

2026-05-25, 13:03  Dorota Witt/KB
Kulisy prawniczych profesji studenci i uczniowie poznawali w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt

Sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, referendarze, asystenci sędziego i kuratora sądowego byli do dyspozycji! Kulisy prawniczych profesji studenci i uczniowie poznawali w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

O swojej pracy opowiadał adwokat Michał Bukowiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

- Chcemy pokazać - w szczególności młodzieży - ale też wszystkim innym zainteresowanym, jak wygląda sąd, nasza praca na sali rozpraw. Od kilku lat obserwujemy spadek zainteresowania, jeśli chodzi o aplikację adwokacką. Myślę, że wynika to z faktu, iż sytuacja na rynku usług prawnych nie jest łatwa. Rynek jest już mocno nasycony, a jednocześnie ścieżka do zawodu jest niezwykle skomplikowana. Na początek ukończenie studiów uniwersyteckich, następnie trzy lata aplikacji zawodowej. To jest i praca, ale i nauka. Później zdawanie egzaminów. To wszystko powoduje, że wejście do zawodu zajmuje okres niemal dziewięcioletni - mówił Michał Bikowiński.

W Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa z udziałem uczniów. Zapadł wyrok w sprawie Braci Pastor, czyli bohaterów z książki „Chłopcy z Placu Broni”. Wydarzenie odbyło się we współpracy z bydgoskim oddziałem Stowarzyszenia Iustitia, a okazją do jego organizacji był miniony Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.

  • Uwaga! Jest szansa, by zwiedzić budynek sądu przy Wałach Jagiellońskich z przewodnikiem.
  • Zwiedzanie sądu przy. ul. Wały Jagiellońskie 27 maja w godzinach: 12, 14 i 16. Rezerwacja wizyt pod numerami telefonów: 52 32 53 191 i 52 32 53 178.
  • Dzień Wymiaru Sprawiedliwości to święto obchodzone corocznie w Europie i w Polsce dnia 23 maja. Istotą Dnia Wymiaru Sprawiedliwości jest refleksja nad najważniejszymi zagrożeniami dla niezależności wymiaru sprawiedliwości w Europie i na świecie oraz wspieranie działań na rzecz jej ochrony jako podstawowej gwarancji realizacji praw obywatelskich.
  • To także okazja do przypomnienia znaczenia konstytucyjnej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, jako fundamentu praw wolności obywatelskich.

Kulisy prawniczych profesji studenci i uczniowie poznawali w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt

