Pracodawcy prezentowali się na Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami w Bydgoszczy [zdjęcia]
Wydarzenie było okazją do poznania ofert pracy, nawiązania kontaktów oraz skorzystania z porad specjalistów.
Prawie 20 pracodawców z różnych branż prezentowało się na Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami w Bydgoszczy.- Jestem otwarty na różne stanowiska pracy. Pracowałem i w magazynie, i jako elektromonter, mam więc różne doświadczenia - mówi jeden uczestników targów.
- Szukam pracy, najlepiej administracyjnej. W Bydgoszczy na pewno łatwiej jest dostać pracę, jest więcej propozycji niż w mniejszych miejscowościach - dodaje inna osoba.
Na targach byli też przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Informowali, że w tej formacji także jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, np. w wydziale finansów, w wydziale łączności, w wydziale kadr.
- Wydarzenie organizowała Fundacja Aktywizacja wspólnie z Uniwersytetem WSB Merito Bydgoszcz.
- Targi odbyły się w siedzibie uczelni przy ul. Fordońskiej 74.
