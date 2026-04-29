W Toruniu oswajają program Erasmus+. Konsultacje i wsparcie w pisaniu projektów

2026-04-29, 21:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Kopernikańskim Ośrodku Integracji UMK w Toruniu otwarto Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB/fot. Monika Kaczyńska

W Kopernikańskim Ośrodku Integracji UMK w Toruniu otwarto Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB. Ma to być miejsce wspierające rozwój edukacji, innowacji i międzynarodowej współpracy.

- Program Erasmus+ to nie tylko szkolnictwo wyższe, ale też projekty sportowe czy realizowane przez NGO i szkoły - wyjaśnia Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. - HUB, choć umiejscowiony tutaj na uczelni, właśnie będzie miał to zadanie, by łączyć, by wspierać, by zapraszać w swoje progi i udzielać wsparcia, jeżeli chodzi o przygotowanie projektów, ale przede wszystkim by informować o tych możliwościach, jakie niesie program Erasmus+.



Magdalena Barwiołek, prorektorka do spraw kontaktów międzynarodowych UMK w Toruniu, dodaje: - Istnienie InnHUB-u na UMK pomoże z dotarciem informacji do małych miejscowości, do szkół, klubów sportowych, różnego rodzaju jednostek, także takich, które chcą się włączyć w innowacje, a do których do tej pory ten program nie docierał.



Robert Musiałkiewicz, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, podkreśla, że Erasmus to program skomplikowany, a procedury są rozbudowane. - Dlatego cieszymy się z tego, że będzie można podjechać tutaj, bliżej i zapytać. Myślę, że to się przełoży w przyszłości na bardziej trafne wnioski, które znajdą uznanie oceniających.



Toruński InnHUB to dziesiąte tego typu centrum w kraju . W Toruniu zostało też podpisane porozumienie o współpracy na rzecz wspierania kujawsko-pomorskich inicjatyw edukacyjnych pomiędzy uczelniami regionu a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

HUB to dosłownie ośrodek, centrum, w zależności od kontekstu oznacza punkt zbiorczy, główny port, ułatwia komunikację, przepływ towarów