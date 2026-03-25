Wampirka Zosia opuści nasz region, a może nawet i Polskę? „Sytuacja jest krytyczna”

2026-03-25, 15:38  Tatiana Adonis/BN
Wampirka Zosia/fot. Damian Klich/Archiwum

„Wampirka z Pnia”, zwana Zosią, miała być twarzą polskiej archeologii, przyciągającą do naszego regionu turystów z całego świata. Tymczasem wciąż nie ma stałego miejsca, w którym można ją oglądać.

Do tego nadal nie zostały pokryte wszystkie koszty związane z odtworzeniem jej postaci. Dlatego też pojawia się ryzyko, że opuści ona Pomorze i Kujawy, a nawet nasz kraj.

Projekt Wampirki Zosi bez finansowego wsparcia władz gminy i powiatu

Toruńskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Ewolucja”, które aktywnie angażuje się w promocję znaleziska i prezentację rekonstrukcji kobiety, alarmuje, że mimo, iż władze gminy i powiatu deklarowały pomoc i wsparcie finansowe, to projekt został zostawiony sam sobie. - Sytuacja jest krytyczna - mówi Magdalena Zagrodzka, prezes stowarzyszenia. - Nie po to została zrobiona rekonstrukcja, nie po to było to nagłośnione, żeby to umarło śmiercią naturalną. Nie możemy pozwolić, aby Zosia znajdowała się gdzieś w magazynie - dodaje.

Koszt wykonania rekonstrukcji to około 50 tysięcy złotych. - Urzędnicy deklarowali zabezpieczenie środków na rekonstrukcję postaci oraz wykupienie praw do rzeźby, a teraz milczą - oznajmia Magdalena Zagrodzka. - Zosia wciąż czeka na swoje miejsce i należytą oprawę - dodaje.

Wójt gminy Dąbrowa Chełmińska odpiera zarzuty

Radosław Ciechacki, wójt gminy Dąbrowa Chełmińska odpiera zarzuty. Jak mówi, od 2022 roku gmina włożyła w projekt badań ponad 120 tysięcy złotych, ale co do wykupienia praw nie ma uregulowanych spraw własnościowych. - Cały czas nie mamy takiego dokumentu ze stowarzyszenia, który by mówił, kogo jest ta rekonstrukcja, za ile ją trzeba odkupić i co po wykupieniu będzie własnością gminy - argumentuje. W podobnym tonie wypowiedział się starosta bydgoski Piotr Kozłowski.

  • Stowarzyszenie nie wyklucza rozmów na temat stałego miejsca dla Zosi poza naszym województwem. Ogłosiło także zbiórkę na pokrycie kosztów rekonstrukcji „wampirki z Pnia" oraz jej zabezpieczenie i utrzymanie. Link do zbiórki jest TUTAJ

Relacja Tatiany Adonis

W tej szkole uczniowie dostają mundur, mają wstęp na poligon i szansę na pracę w służbach [zdjęcia]

2026-03-25, 19:01
Od znajomości pisma Braillea do spaceru z białą laską. Konkurs w Bydgoszczy [zdjęcia, wyniki]

Od znajomości pisma Braille'a do spaceru z białą laską. Konkurs w Bydgoszczy [zdjęcia, wyniki]

2026-03-25, 17:59
Stoją murem za zamkiem w Radzyniu Chełmińskim. Krzyżacka twierdza do remontu

Stoją murem za zamkiem w Radzyniu Chełmińskim. Krzyżacka twierdza do remontu

2026-03-25, 17:08
Najstarsza część Włocławka ma być najmodniejsza. Miasto inwestuje w kamienice i ulice

Najstarsza część Włocławka ma być najmodniejsza. Miasto inwestuje w kamienice i ulice

2026-03-25, 16:20
Policjanci z Inowrocławia uratowali psa, a strażacy z Grudziądza kota [zdjęcia]

Policjanci z Inowrocławia uratowali psa, a strażacy z Grudziądza kota! [zdjęcia]

2026-03-25, 12:54
Przebojowe gzuby opanowały zabytkową łajbę. Odważyli się mówić w gwarze [zdjęcia]

Przebojowe gzuby opanowały zabytkową łajbę. Odważyli się mówić w gwarze [zdjęcia]

2026-03-25, 12:02
Czterdzieścioro dzieci z Bydgoszczy czeka na swój nowy dom. Brakuje rodzin zastępczych

Czterdzieścioro dzieci z Bydgoszczy czeka na swój nowy dom. Brakuje rodzin zastępczych

2026-03-25, 11:32
Skandaliczny manewr w centrum Bydgoszczy. Ominął kolejkę i przejechał na czerwonym świetle

Skandaliczny manewr w centrum Bydgoszczy. Ominął kolejkę i przejechał na czerwonym świetle

2026-03-25, 10:45
Śmiertelny wypadek na DK 55 niedaleko Grudziądza. Auto uderzyło w drzewo

Śmiertelny wypadek na DK 55 niedaleko Grudziądza. Auto uderzyło w drzewo

2026-03-25, 10:06

