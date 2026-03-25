Wampirka Zosia opuści nasz region, a może nawet i Polskę? „Sytuacja jest krytyczna”

„Wampirka z Pnia”, zwana Zosią, miała być twarzą polskiej archeologii, przyciągającą do naszego regionu turystów z całego świata. Tymczasem wciąż nie ma stałego miejsca, w którym można ją oglądać.
Do tego nadal nie zostały pokryte wszystkie koszty związane z odtworzeniem jej postaci. Dlatego też pojawia się ryzyko, że opuści ona Pomorze i Kujawy, a nawet nasz kraj.
Projekt Wampirki Zosi bez finansowego wsparcia władz gminy i powiatu
Toruńskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Ewolucja”, które aktywnie angażuje się w promocję znaleziska i prezentację rekonstrukcji kobiety, alarmuje, że mimo, iż władze gminy i powiatu deklarowały pomoc i wsparcie finansowe, to projekt został zostawiony sam sobie. - Sytuacja jest krytyczna - mówi Magdalena Zagrodzka, prezes stowarzyszenia. - Nie po to została zrobiona rekonstrukcja, nie po to było to nagłośnione, żeby to umarło śmiercią naturalną. Nie możemy pozwolić, aby Zosia znajdowała się gdzieś w magazynie - dodaje.
Koszt wykonania rekonstrukcji to około 50 tysięcy złotych. - Urzędnicy deklarowali zabezpieczenie środków na rekonstrukcję postaci oraz wykupienie praw do rzeźby, a teraz milczą - oznajmia Magdalena Zagrodzka. - Zosia wciąż czeka na swoje miejsce i należytą oprawę - dodaje.
Wójt gminy Dąbrowa Chełmińska odpiera zarzuty
Radosław Ciechacki, wójt gminy Dąbrowa Chełmińska odpiera zarzuty. Jak mówi, od 2022 roku gmina włożyła w projekt badań ponad 120 tysięcy złotych, ale co do wykupienia praw nie ma uregulowanych spraw własnościowych. - Cały czas nie mamy takiego dokumentu ze stowarzyszenia, który by mówił, kogo jest ta rekonstrukcja, za ile ją trzeba odkupić i co po wykupieniu będzie własnością gminy - argumentuje. W podobnym tonie wypowiedział się starosta bydgoski Piotr Kozłowski.
Stowarzyszenie nie wyklucza rozmów na temat stałego miejsca dla Zosi poza naszym województwem. Ogłosiło także zbiórkę na pokrycie kosztów rekonstrukcji „wampirki z Pnia" oraz jej zabezpieczenie i utrzymanie. Link do zbiórki jest TUTAJ
Więcej poniżej w relacji Tatiany Adonis. Sprawą zajęła się także reportażystka RP PiK Żaneta Walentyn. Zapraszamy do wysłuchania „Popołudnia z reportażem" w czwartek od godz. 16:30.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę