Policjanci z Inowrocławia uratowali psa z filara wiaduktu. Zwierzę było kilka metrów nad ziemią

Policjanci z Inowrocławia uratowali psa z filara wiaduktu/fot. KPP w Inowrocławiu

Dzięki czujności policjantów z Inowrocławia udało się uratować małego psa, który utknął na filarze wiaduktu kolejowego. Wystraszone zwierzę nie mogło samodzielnie zejść na dół.

Do zdarzenia doszło we wtorek (24 marca) po godzinie 18:00 w okolicach Inowrocławia. Policjanci pełniący codzienny patrol zauważyli nietypową i niebezpieczną sytuację. Na jednym z filarów wiaduktu kolejowego, kilka metrów nad ziemią, znajdował się mały pies. Zwierzę było wyraźnie wystraszone i nie było w stanie samodzielnie zejść na dół.



Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Na miejsce wezwano również straż pożarną. Dzięki szybkiej i sprawnej współpracy służb psa udało się bezpiecznie sprowadzić na ziemię.



Czworonóg nie odniósł obrażeń, jednak był bardzo wyczerpany i przestraszony. Po zakończeniu akcji trafił pod opiekę weterynarza, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

