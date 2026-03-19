Więzienny psi strażnik z Potulic pomógł ratować życie 8-tygodniowego szczeniaka [zdjęcia]

2026-03-19, 13:58 sw.gov.pl / TB

Oto Ned ze swoim opiekunem oraz 8-tygodniowy szczeniak, który walczy o życie. Fot. Por. Michalina Kulczyk / sw.gov.pl

Pies Ned na co dzień wykonuje swoje obowiązki w zakładzie karnym. Dzięki zaangażowaniu swoich opiekunów, mógł pomóc swojemu znacznie młodszemu koledze. Oddał dla niego krew.

8-tygodniowy szczeniak trafił do lecznicy weterynaryjnej w stanie zagrożenia życia i wymagał pilnej transfuzji krwi. Pomoc nadeszła z więzienia w Potulicach. To tam znaleziono dla niego dawcę - psa służbowego Neda, wspierającego strażników więziennej.



- Jestem dumny z postawy moich funkcjonariuszy i ich czworonożnego partnera – to obrazuje prawdziwy wymiar służby - twierdzi ppłk Krystian Wasiński, dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach.



Czworonożny funkcjonariusz został zakwalifikowany jako dawca i oddał krew, dając szanse na walkę o życie młodego psa. Zabiegł przebiegł prawidłowo, jednak rokowania wciąż pozostają niepewne. Stan szczeniaka jest monitorowany przez lekarzy weterynarii.



- Dla mnie to nie tylko pies służbowy, ale partner, z którym pracuję każdego dnia. Wiedziałem, że jeśli tylko będzie to możliwe, pomożemy. To była szybka decyzja – liczyło się życie tego szczeniaka - mówi sierż. Tomasz Dorsz, przewodnik psa.