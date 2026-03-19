Toruń. Z młotkiem włamywał się do sklepów. Został zatrzymany na gorącym uczynku [wideo]

2026-03-19, 11:19 Materiały policji / TB

29-latek został zatrzymany podczas włamania do jednego ze sklepów. / Fot. Screen z nagrania KMP w Toruniu

29-latek pod osłoną nocy grasował po osiedlu Wrzosy. Włamał się do dwóch sklepów.

W sobotę (14.03.) policjanci otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu włamania do jednego z lokali gastronomicznych znajdujących się na Wrzosach. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli wybitą szybę w oknie. W środku nikogo już nie było, ale wnętrze wyglądało na splądrowane.



Kilka minut później otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o alarmie, który załączył się w oddalonym o kilkaset metrów sklepie. Na miejscu okazało się, że i tu ktoś wybił szybę. Gdy policjanci zbliżali się do marketu, zobaczyli zamaskowanego mężczyznę z młotkiem w dłoni.



Sprawca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Okazało się, że to 29-letni mieszkaniec Torunia, który miał już wcześniej konflikt z prawem. Z obu tych miejsc mężczyzna ukradł gotówkę, telefon i napoje. Część z pieniędzy policjanci odzyskali.



Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia na łączną kwotę przekraczającą 19 tys. złotych. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.