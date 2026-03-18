Nożownik z Dobrzynia nad Wisłą będzie poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

2026-03-18, 16:38 Marek Ledwosiński/KB

Prokuratura z Lipna poszukuje Mariusza Olewińskiego, za którym prokuratura rejonowa wydała list gończy (fot. KPP w Lipnie)/archiwum

- Sprawca prawdopodobnie uciekł za granicę. Dlatego wystąpimy o Europejski nakaz Aresztowania - przekazała Polskiemu Radiu PiK szefowa Prokuratury Rejonowej w Lipnie, Alicja Cichosz.

Przypomnijmy, Mariusz Olewiński i jego brat zaatakowali na ulicy Dobrzynia swojego kuzyna. W pewnej chwili Olewiński zadał krewnemu kilka ciosów nożem . Napadnięty zmarł w szpitalu.





Policja zatrzymała jednego z uczestników bójki, ale nie tego, który użył noża. Mariusz Olewiński ukrywa się od 11 listopada .





- Prokuratura Rejonowa w Lipnie nadal poszukuje podejrzanego Mariusza Olewińskiego - mówiła dla Polskiego Radia PiK szefowa Prokuratury Rejonowej w Lipnie Alicja Cichosz.

- Prawdopodobnie przebywa on poza granicami Polski, w związku z czym będzie rozważane wystąpienie do Sądu Okręgowego we Włocławku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.





Na poszukiwanym Mariuszu Olewińskim ciąży zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 15 lat więzienia.

Każdy, kto może pomóc w zatrzymaniu nożownika, proszony jest o przekazanie informacji pod numerem 112 lub 997 albo o kontakt z najbliższym komisariatem Policji.