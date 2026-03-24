Utrata mocy silnika przyczyną awaryjnego lądowania awionetki na autostradzie A1

Jest komunikat Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych po awaryjnym lądowaniu awionetki na autostradzie A1

Są już dostępne ustalenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jak czytamy w dokumencie: „Pilot z pasażerem na pokładzie wykonywał lot po planowanej trasie. W trakcie powrotu nastąpiła utrata mocy silnika."

„Pilot rozpoczął poszukiwanie miejsca do lądowania awaryjnego kierując się wzdłuż linii kolejowej, a następnie autostrady. Po ocenie terenu i sytuacji ruchu drogowego pilot podjął decyzję o lądowaniu na jezdni autostrady, które przebiegło bezpiecznie. Pilot i pasażer nie odnieśli obrażeń, a samolot nie uległ uszkodzeniom." - to dalszy ciąg komunikatu PKBWL.



Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 marca. Po awaryjnym lądowaniu maszyna została rozkręcona i wywieziona.



