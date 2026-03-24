2026-03-24, 16:00 Dorota Witt

Romantyczna chwila na toruńskiej Starówce. Juliana Campos skoczyła o tyczce na HMŚ, a potem powiedziała: Sim!/Fot. Facebook, Juliana Campos

- Potrzebował dziesięciu lat i Halowych Mistrzostw Świata, żeby przekonać się, czy naprawdę chce... Odpowiedziałam: „tak" - napisała na Facebooku brazylijska sportowczyni, publikując zdjęcia i filmy z toruńską starówką w tle.

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 w Toruniu dostarczyły wielu sportowych emocji zwłaszcza kibicom lekkiej atletyki. Ale nie tylko wyczyny sportowców odbiły się szerokim echem w świecie. Sieć obiegły filmy nakręcone przez kibiców na starówce, która stała się scenerią romantycznej chwili. Reprezentantka Brazylii w skoku o tyczce Juliana Campos usłyszała jedno z najważniejszych pytań w życiu. Gabriel Sardano zapytał, czy zostanie jego żoną. Wśród braw i okrzyków Torunian oraz kibiców, którzy stali się świadkami tej sceny, padło wzruszające „sim”.

Pewne jest, że Toruń na zawsze pozostanie w sercach tej pary! Zauważono to zresztą na facebookowym profilu miasta:

- Niech Toruń już zawsze kojarzy się Wam z miłością, szczęściem i początkiem pięknej wspólnej drogi - napisano.





