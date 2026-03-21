Międzynarodowe Dni Nauki w Bydgoszczy. Tydzień spotkań i warsztatów

Międzynarodowe Dni Nauki Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy/fot. materiały AKP

W Bydgoszczy rozpoczęły się Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki Akademii Kujawsko-Pomorskiej. W wydarzeniach biorą udział goście z 12 krajów.

To cykl konferencji, wykładów i warsztatów, który trwa od 21 do 29 marca. Inauguracją wydarzenia była II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Autyzm od potrzeb – holistyczne wsparcie rozwoju”, organizowana wspólnie przez Przedszkole Terapeutyczne i Centrum Terapii Pro-Integris w Bydgoszczy i w Łochowie oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Z ramienia AKP otworzył ją prorektor ds. nauki, prof. AKP, dr hab. Roman Sass. Przypomniał, że Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki (MODN) organizowane są od 2012 roku. – Ideą powstania tej naukowej inicjatywy była intensyfikacja umiędzynarodowienia studiów oraz popularyzacja nauki, kultury i sztuki, a także promocja najważniejszych osiągnięć naukowych uczelni i naszych partnerów – mówi, cytowany w przesłanej do redakcji PR PiK informacji prasowej.



Pokazać, w jakim środowisku żyje człowiek



– Chcemy pokazać, jaką wartością jest uczenie się – to słowa prorektora ds. kształcenia i studentów prof. AKP, dra hab. Przemysława Przybylskiego. – Myślę, że liczne uczestnictwo w MODN to efekt przede wszystkim bogatej oferty i interdyscyplinarności wydarzeń – począwszy od płaszczyzn technicznych, skończywszy na humanistycznych, jak również przez blok medyczny – mówimy zatem o tym, co dotyczy człowieka, żeby pokazać, w jakim środowisku człowiek żyje, w jaki sposób to środowisko ma również przekształcać, jak ma nabierać kompetencji społecznych, ale przede wszystkim pokazać, jaką wartością jest inwestycja w człowieka - dodaje.



Zachęta dla młodych do udziału w programie Erasmus





– Podczas MODN chcemy zachęcić młodych do wejścia w świat nauki – podkreślił prorektor ds. ekonomicznych i współpracy międzynarodowej prof. AKP, dr Dariusz Czakowski. – Drugą płaszczyzną, którą chcemy przybliżyć naszym przyszłym studentom, kandydatom, jest płaszczyzna współpracy międzynarodowej – mamy uczestników z 12 krajów: Hiszpanii, Turcji, Litwy, Łotwy, Czech, Włoch, Ukrainy, Bułgarii, Słowacji, a także Kenii, Nigerii i Cypru. Chcemy poprzez warsztaty międzynarodowe, konferencje, otwarte wykłady, spotkania przybliżyć inne kultury i zachęcić do udziału w programie Erasmus – wskazał.

Drzwi Otwarte i „Studia na próbę”



W programie znalazły się także spotkania dla młodzieży i kandydatów na studia. Uczelnia zaprasza m.in. na „Studia na próbę”, czyli otwarte zajęcia odbywające się w ramach prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów. Odbędą się również Drzwi Otwarte Akademii Kujawsko-Pomorskiej, podczas których można