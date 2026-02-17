Uczniowie z regionu pracują w laboratoriach. To już VIII edycja warsztatów Collegium Medicum UMK [zdjęcia]

2026-02-17, 06:40 Dorota Witt

To VIII edycja Praktycznych warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK/ Fot. CM UMK

Na bezpłatne, praktyczne zajęcia 650 uczniów z regionu zaprosił Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Trwają trzy dni.

W jakim czasie uwalnia się substancja czynna z leków przeciwbólowych? Jak pracuje nowoczesne laboratorium medyczne? Na czym polega praca w aptece? Co zobaczymy, gdy podzielimy włos na czworo? Jak wyglądają testy na obecność narkotyków? Tych i innych rzeczy dowiadują się w Bydgoszczy nastolatkowie z całego regionu podczas warsztatów organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

Uczniowie poznają różne techniki badawcze stosowane w naukach farmaceutycznych i medycznych. Samodzielnie wykonują eksperymenty. Przygotowano dla nich 22 warsztaty. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy w 17 katedrach.

VIII edycja warsztatów rozpoczęła się 16 lutego i potrwa do 18 lutego.

Na zakończenie uczelnia zaprasza na drugą bezpłatną konferencję edukacyjną „Nauka dla wszystkich”. Odbędzie się 20 lutego w godz. 9-15 w auli A i B Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy. Wezmą w niej udział uczniowie 13 szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Organizatorem konferencji jest Wydział Farmaceutyczny CM UMK.