Mieszkańcy kilkunastu miejscowości w gminie Mrocza mają kłopot z wodą w kranach. Wykryto bakterie coli

2026-03-21, 18:34 Monika Siwak/BN

Mieszkańcy kilkunastu miejscowości w gminie Mrocza (pow. nakielski) muszą uważać na wodę z kranów. W wodociągu wykryto bakterie coli, a woda uznana została za warunkowo przydatną do spożycia.

Mieszkańcy gminy Mrocza (pow. nakielski), a konkretnie miejscowości: Białowieża, Izabela, Jadwigowo, Jeziorki Zabartowskie, Kaźmierzewo, Konstantynowo, Matyldzin, Orle, Orlinek, Rajgród, Rościmin, Wiele i Witosław borykają się z problemami z wodą. W wyniku badań przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nakle nad Notecią wykryto obecność bakterii coli w jednym z miejsc w gminie.



Na stronie internetowej gminy Mrocza podano, że próbki wody w pięciu miejscach zostały pobrane i przebadane 16 marca. W jednej z próbek, pobranej z instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym w hali pomp w Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Witosławiu, stwierdzono dwie jednostki bakterii coli na 100 mililitrów wody, co sprawiło, że została ona uznana za warunkowo przydatną do spożycia. Nie stwierdzono chorobotwórczych Escherichia i Enterokoków.





Na stronie internetowej gmina przestrzega: wodę z kranu należy pić tylko po co najmniej dwuminutowym przegotowaniu bez gwałtownego schładzania. Przegotowana musi być także woda do przyrządzania posiłków, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, naczyń czy przemywania ran. Woda z kranu może być używana tylko do spłukiwania toalet i innych celów gospodarczych.





Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi dezynfekcję wody (z powodu zastosowania podchloryny sodu, woda może mieć specyficzny smak i zapach)