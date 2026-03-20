Powitanie wiosny w Jadalnym Ogrodzie na UMK w Toruniu. Co można tam robić?

2026-03-20, 09:50  Monika Kaczyńska/BN
Nadchodzi wiosna w Jadalnym Ogrodzie na UMK w Toruniu/fot. Pixabay/ilustracyjna

Można tam uprawiać warzywa, ale też odpoczywać i integrować się. To Jadalny Ogród przy Kopernikańskim Ośrodku Integracji w Toruniu. Będzie to już jego czwarty sezon.

Inauguracja odbędzie się w pierwszy dzień wiosny. W planach pierwsze wysiewy nowalijek, zupa wiosenna i warsztaty kreatywne. W co należy się wyposażyć do ogrodowych prac? - Luźny strój, buty, które można trochę pobrudzić, choć nie ma tam błota - mówi Paulina Jeziorek, koordynatorka Jadalnego Ogrodu KOI - Może będą pierwsze zasiewy, trochę sprzątania ogrodu - dodaje.

Co można robić w Jadalnym Ogrodzie? - Będzie sekcja kreatywna, będą przygotowania tabliczki do ogrodu, farba, pędzle - wymienia Paulina Jeziorek. - Będzie też grupa rekonstruktorów „Zmierzch Epoki” w strojach tradycyjnych z przełomu wieków XIX i XX. Z naszych terenów tak się ubierali tradycyjni chłopi - dodaje.

Inauguracja kolejnego sezonu ogrodowego w sobotę (21 marca) o godz. 12:00. Wstęp jest wolny nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich mieszkańców.

Mówi Paulina Jeziorek, koordynatorka Jadalnego Ogrodu KOI

Nielegalnie posiadał egzotyczne zwierzęta. Bydgoszczaninowi grozi do 5 lat więzienia [zdjęcia]

Nielegalnie posiadał egzotyczne zwierzęta. Bydgoszczaninowi grozi do 5 lat więzienia [zdjęcia]

2026-03-20, 13:43
Najpierw stracili syna, a teraz spłonął ich dom. Para emerytów potrzebuje wsparcia po pożarze

Najpierw stracili syna, a teraz spłonął ich dom. Para emerytów potrzebuje wsparcia po pożarze

2026-03-20, 12:32
Chłodniejsza zima zwiększyła zużycie ciepła w Bydgoszczy. A co z rachunkami za ogrzewanie

Chłodniejsza zima zwiększyła zużycie ciepła w Bydgoszczy. A co z rachunkami za ogrzewanie?

2026-03-20, 10:54
Sebastian Chmara: Myślę, że na HMŚ możemy zdobyć nawet cztery medale [Rozmowa Dnia]

Sebastian Chmara: Myślę, że na HMŚ możemy zdobyć nawet cztery medale [Rozmowa Dnia]

2026-03-20, 09:04
Wyrok dla internetowego oszusta ze Świecia. Ponad dwa lata więzienia

Wyrok dla internetowego oszusta ze Świecia. Ponad dwa lata więzienia

2026-03-20, 08:23
Od 23 marca zostanie rozszerzona strefa płatnego parkowania w Aleksandrowie Kujawskim

Od 23 marca zostanie rozszerzona strefa płatnego parkowania w Aleksandrowie Kujawskim

2026-03-20, 07:41
Dawid Warzyński z Nadleśnictwa Osie o ostatniej zimie: Była idealna dla przyrody

Dawid Warzyński z Nadleśnictwa Osie o ostatniej zimie: Była idealna dla przyrody

2026-03-20, 06:40
Bydgoszczanie pamiętają o wydarzeniach z marca 1981 roku. Wyróżniono zasłużonych w walce o wolną Polskę [zdjęcia]

Bydgoszczanie pamiętają o wydarzeniach z marca 1981 roku. Wyróżniono zasłużonych w walce o wolną Polskę [zdjęcia]

2026-03-19, 21:00
Ciało kobiety wyłowiono z Wisły w okolicach Portu Drzewnego w Toruniu

Ciało kobiety wyłowiono z Wisły w okolicach Portu Drzewnego w Toruniu

2026-03-19, 20:47

