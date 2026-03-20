Powitanie wiosny w Jadalnym Ogrodzie na UMK w Toruniu. Co można tam robić?

2026-03-20, 09:50 Monika Kaczyńska/BN

Nadchodzi wiosna w Jadalnym Ogrodzie na UMK w Toruniu/fot. Pixabay/ilustracyjna

Można tam uprawiać warzywa, ale też odpoczywać i integrować się. To Jadalny Ogród przy Kopernikańskim Ośrodku Integracji w Toruniu. Będzie to już jego czwarty sezon.

Inauguracja odbędzie się w pierwszy dzień wiosny. W planach pierwsze wysiewy nowalijek, zupa wiosenna i warsztaty kreatywne. W co należy się wyposażyć do ogrodowych prac? - Luźny strój, buty, które można trochę pobrudzić, choć nie ma tam błota - mówi Paulina Jeziorek, koordynatorka Jadalnego Ogrodu KOI - Może będą pierwsze zasiewy, trochę sprzątania ogrodu - dodaje.



Co można robić w Jadalnym Ogrodzie? - Będzie sekcja kreatywna, będą przygotowania tabliczki do ogrodu, farba, pędzle - wymienia Paulina Jeziorek. - Będzie też grupa rekonstruktorów „Zmierzch Epoki” w strojach tradycyjnych z przełomu wieków XIX i XX. Z naszych terenów tak się ubierali tradycyjni chłopi - dodaje.



Inauguracja kolejnego sezonu ogrodowego w sobotę (21 marca) o godz. 12:00. Wstęp jest wolny nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich mieszkańców.