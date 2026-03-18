Samochód uderzył w szynobus. Wypadek na przejeździe w Karnkowie pod Lipnem [zdjęcia]

Zderzenie samochodu z pociągiem w Karnkowie w powiecie lipnowskim/fot. KP PSP Lipno

Według informacji przekazanej Polskiemu Radiu PiK przez KW PSP w Toruniu, zdarzenie dotyczyło pociągu relacji Toruń-Sierpc. Według pierwszych doniesień, jedna osoba była poszkodowana, ale na szczęście pierwsza pomoc nie była konieczna. Już wiadomo, kto zawinił.

Szczegóły podaje starszy kapitan Patryk Szajgicki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie:



- Mieliśmy informację, że była jedna osoba poszkodowana, natomiast po dojeździe strażaków i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ustalono, że ta osoba nie wymagała udzielania pierwszej pomocy i strażacy przekazali ją do zespołu ratownictwa medycznego. Pociągiem podróżowało 8 osób, które także nie wymagały udzielenia pierwszej pomocy - mówił strażak z Lipna.





➡️ Do kolizji doszło na przejeździe niestrzeżonym i niewyposażonym w sygnalizatory świetlne, czy dźwiękowe. Przejazd jest natomiast prawidłowo oznakowany znakami drogowymi.