Wypadek autobusu szkolnego niedaleko Radziejowa! LPR zabrało dwoje nastolatków do szpitala

2026-03-17, 15:30  Marek Ledwosiński/MG
Wypadek szkolnego autobusu w miejscowości Wola Skarbkowa (powiat radziejowski)/fot. KP PSP Radziejów

Do wypadku z udziałem szkolnego autobusu i osobowego Audi doszło w miejscowości Wola Skarbkowa (gmina Osięciny, powiat radziejowski). Ranni są nastolatkowie, którzy podróżowali samochodem.

Jak informuje policja – kierowca szkolnego autobusu nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Audi.

Gimbusem jechało dziewięć osób
- Na skutek zderzenia dwójka pasażerów z Audi doznała obrażeń - informuje Polskie Radio PiK aspirant sztabowy Marcin Krasucki z policji w Radziejowie. - Autobusem podróżowało dziewięć osób - kierowca, opiekunka szkolna i siedmioro uczniów, nikt z nich nie doznał obrażeń. Na miejscu pracują radziejowscy policjanci, którzy ustalają szczegóły zdarzenia.

LPR zabrał nastolatków do szpitala
Ranni nastolatkowie z samochodu osobowego to dziewczyna w wieku 14 lat i 16-letni chłopak. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które zabrały ich do szpitala.

Ruch na lokalnej, powiatowej drodze jest wstrzymany. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Domniemany sprawca zdarzenia, kierowca szkolnego autobusu, ma 72 lata.

Mówi aspirant sztabowy Marcin Krasucki z policji w Radziejowie

