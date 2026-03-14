W Toruniu uczczono 550. rocznicę urodzin królewny Anny Jagiellonki [wideo]

2026-03-14, 21:01 Michał Zaręba / TB

Tak wyglądały obchody 550. rocznicy urodzin królewny Anny Jagiellonki w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Córka króla Kazimierza Jagiellończyka przyszła na świat na Zamku Dybowskim, dziś leżącym na lewobrzeżu Torunia.

Dla uczestników toruńskich obchodów przygotowano pokazy i obozowisko historyczne.



- Chcemy pokazać dzieciom historię i naukę przez doświadczenie i zabawę. Żadne komputery tego nie zastąpią - twierdzą organizatorzy.



- Z kilkoma przewodnikami, historykami przypominamy dzisiaj o bardzo ważnym wydarzeniu dla Zamku Dybowskiego. Urodzinach Anny Jagiellonki - mówi Ryszard Urbański.



Zamkiem Dybowskim na co dzień zarządza Toruńska Agenda Kulturalna.

