Stoją murem za zamkiem w Radzyniu Chełmińskim. Krzyżacka twierdza do remontu

2026-03-25, 17:08  Marcin Doliński/KB
Są pieniądze na remont średniowiecznego Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim/fot. ZAMEK Radzyń Chełmiński/Facebook

Są pieniądze na remont średniowiecznego Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim. Prace budowlane zabezpieczą 700-letni krzyżacki mur okalający twierdzę od strony zachodniej.

- Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy wsparcie w wysokości ponad 200 tysięcy złotych na renowację murów zamku w Radzyniu Chełmińskim – mówi Maciej Góral, burmistrz Radzynia Chełmińskiego. – Koszt całego projektu to przeszło 330 tys. zł. Mury są co prawda majestatyczne, ale historia i czas robią swoje. Musimy zabezpieczyć budowlę przed zniszczeniem. Tak, to jest niewątpliwie perła gotyku nie tylko Radzynia, ale całego powiatu grudziądzkiego.

Zamek zyska również iluminację. - Tak jak ma to miejsce na przykład w Grudziądzu, gdzie są podświetlone spichlerze. Stawiam sobie za punkt honoru, aby ten zamek radzyński rzeczywiście miał zasłużone miejsce na mapie powiatu - mówi burmistrz.

Patrycja Piłat-Wyrwińska, dzierżawca zamku, podkreśla, że zabezpieczone zostanie to, co jest cenne i oryginalne. - Nie dobudowujemy na razie nic nowego. Remont dotyczy części zachodniej obiektu, czyli od strony Gdańska i refektarza. Inne ściany już były uzupełniane, bo to polega właśnie na tym, że ściany są uzupełniane cegłą, wzmacniane, uzupełniane są także fugi.

Dodatkowo twierdza zyska oświetlenie - założone zostaną nowoczesne iluminacje.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

  • Budowla w Radzyniu Chełmińskim to zamek pokrzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku. Otwarty jest od 1 maja do 30 września w godzinach 10:00 - 18:00.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę