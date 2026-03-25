Stoją murem za zamkiem w Radzyniu Chełmińskim. Krzyżacka twierdza do remontu

2026-03-25, 17:08 Marcin Doliński/KB

Są pieniądze na remont średniowiecznego Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim/fot. ZAMEK Radzyń Chełmiński/Facebook

Są pieniądze na remont średniowiecznego Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim. Prace budowlane zabezpieczą 700-letni krzyżacki mur okalający twierdzę od strony zachodniej.

- Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy wsparcie w wysokości ponad 200 tysięcy złotych na renowację murów zamku w Radzyniu Chełmińskim – mówi Maciej Góral, burmistrz Radzynia Chełmińskiego. – Koszt całego projektu to przeszło 330 tys. zł. Mury są co prawda majestatyczne, ale historia i czas robią swoje. Musimy zabezpieczyć budowlę przed zniszczeniem. Tak, to jest niewątpliwie perła gotyku nie tylko Radzynia, ale całego powiatu grudziądzkiego.



Zamek zyska również iluminację. - Tak jak ma to miejsce na przykład w Grudziądzu, gdzie są podświetlone spichlerze. Stawiam sobie za punkt honoru, aby ten zamek radzyński rzeczywiście miał zasłużone miejsce na mapie powiatu - mówi burmistrz.



Patrycja Piłat-Wyrwińska, dzierżawca zamku, podkreśla, że zabezpieczone zostanie to, co jest cenne i oryginalne. - Nie dobudowujemy na razie nic nowego. Remont dotyczy części zachodniej obiektu, czyli od strony Gdańska i refektarza. Inne ściany już były uzupełniane, bo to polega właśnie na tym, że ściany są uzupełniane cegłą, wzmacniane, uzupełniane są także fugi.



Budowla w Radzyniu Chełmińskim to zamek pokrzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku. Otwarty jest od 1 maja do 30 września w godzinach 10:00 - 18:00.