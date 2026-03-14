Wypadek na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Pięć osób - w tym czworo nieletnich - trafiło do szpitala

2026-03-14, 09:04 Agata Raczek / TB

Tuż przed godz. 7 na wysokości KFC zderzyła się osobówka z ciężarówką.

- Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ul. Fordońskiej i Wyszogrodzkej. Kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo z naczepą rozpoczął manewr skrętu w prawo z lewego pasa - mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów. - W tym momencie prawym pasem nadjechała Honda Civic. Doszło do zderzenia. Pięć osób z samochodu osobowego trafiło do szpitala. Wśród nich były cztery osoby niepełnoletnie.



Obaj kierowcy byli trzeźwi.