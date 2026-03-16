Zderzenie osobówki z ciężarówką na DK10 niedaleko Torunia. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]

Zderzenie osobówki z ciężarówką na DK15 w powiecie toruńskim/fot. Facebook/KM PSP Toruń

Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 10 w powiecie toruńskim. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Poszkodowaną osobę przewieziono do szpitala.

Stało się to w poniedziałek (16 marca) około godziny 12:30. W wyniku zderzenia osobówki z ciężarówką jedna osoba została poszkodowana. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował ją do szpitala.



Na miejscu pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.