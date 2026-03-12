Bydgoska policja szuka mężczyzny. Świadek opisuje jego nieobyczajne zachowanie

2026-03-12, 18:40 Natasza Trzebuchowska / DW

Policjanci zabezpieczyli nagrania i zdjęcia

Osoba poszukiwana miała obnażać się przy dzieciach przed jednym z marketów - wynika tak ze zgłoszenia, jakie dostali bydgoscy policjanci. Mają już nagrania z monitoringu.

Post o tym zdarzeniu pojawił się na facebookowym profilu, na którym informacjami wymieniają się Bydgoszczanie. Funkcjonariuszy zawiadomił jeden ze świadków. Jak powiedziała Polskiemu Radiu PiK Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, tożsamość mężczyzny została już ustalona. Jego zatrzymanie jest kwestią czasu. Na razie trwają poszukiwania. Policjanci zabezpieczyli również nagrania i zdjęcia.