Czołowe zderzenie motocykla z autem w Grudziądzu. Dwie osoby w szpitalu

2026-03-13, 15:50 Bartosz Nawrocki

Dwie osoby trafiły do szpitala po czołowym zderzeniu motocykla z samochodem osobowym marki Renault w Grudziądzu. Do incydentu doszło na ulicy Brzeźnej, jednej z ważniejszych arterii miasta.

Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK brygadier Paweł Korgol z grudziądzkiej straży pożarnej, jedna z poszkodowanych osób - podróżujących jednośladem - była nieprzytomna.



Do zdarzenia doszło na jednej z głównych arterii miasta. Droga na ul. Brzeźnej pod mostem jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci. Jak przekazał nam asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy grudziądzkich mundurowych, czynności mogą potrwać jeszcze dwie godziny, a więc do ok. godz. 18:00. W związku z tym, przez ten czas trzeba liczyć się z utrudnieniami w miejscu zdarzenia.



Policjant poinformował również Polskie Radio PiK, że motocykl z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w renault. Ponadto, kierujący autem był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało prawie 0,5 promila. Co równie ważne, służby ustaliły, że jednoślad nie miał ważnego przeglądu ani OC.