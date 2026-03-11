Strajk pracowników Lufthansy. Odwołano loty na trasie Bydgoszcz - Frankfurt

2026-03-11, 19:18 Bartosz Nawrocki / TB

Fot. Port Lotniczy Bydgoszcz / archiwum

W najbliższy czwartek oraz piątek (12-13.03.) pasażerowie niemieckiego przewoźnika nie polecą z Bydgoszczy do Frankfurtu oraz z powrotem - przekazało PR PiK biuro prasowe bydgoskiego lotniska.

To wynik strajku pracowników Lufthansy. Ich spór z zarządem linii dotyczy zakładowego programu emerytalnego.



Jutrzejszy lot z Frankfurtu miał wystartować o godz. 12:50, a z Bydgoszczy - o 15. Z kolei w piątek samolot miał wyruszyć z Niemiec o godz. 10:05, a z Polski - o 12:10.