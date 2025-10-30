W sezonie letnim Lufthansa uruchomi dodatkowe połączenie lotnicze z Bydgoszczy do Frankfurtu

2025-10-30, 10:41 Redakcja

Dodatkowe loty z bydgoskiego lotniska będą odbywały się w każdą środę. / Fot: Tomasz Kaźmierski / archiwum

Od 29 marca 2026 roku przewoźnik zwiększy częstotliwość swoich rejsów na tej trasie do sześciu lotów tygodniowo. Dodatkowe loty z bydgoskiego lotniska będą odbywały się w każdą środę.

Decyzja przewoźnika jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie połączeniem z Frankfurtem - zarówno wśród mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, jak i przedsiębiorców.



- Dzięki nowym godzinom wylotów oferujemy dogodniejsze rejsy do Frankfurtu – naszego głównego centrum przesiadkowego w ramach grupy Lufthansa – mówi Rhonen Azoulay, dyrektor generalny Lufthansa Group na Czechy i Polskę. - To umożliwia lepsze skomunikowanie naszej globalnej siatki połączeń.



- Cieszymy się, że Lufthansa konsekwentnie rozwija swoją ofertę w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Frankfurt to dobry kierunek dla mieszkańców regionu, którzy chcą odwiedzić niemieckie miasto lub przesiąść się na dalszy, europejski lub międzykontynentalny kierunek – mówi Monika Mejsner-Hermelin, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – Zyskują też przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy rozwijają swoje biznesy również poza granicami naszego kraju. To także wartość dodana dla samych Kujaw i Pomorza, które dzięki temu połączeniu zyskują na atrakcyjności.



